Relatief goedkope pret in Duinrell en Drievliet

REGIO - Attractieparken Drievliet in Den Haag en Duinrell in Wassenaar behoren tot de goedkoopste pretparken van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Imbull naar de achttien grootste pretparken in Nederland, België en Duitsland.

Wie met een gezin van vier personen gezellig weg wil, is in Duinrell 98 euro entree kwijt en in Drievliet 94 euro. Daar staat tegenover dat Duinrell tien attracties meer heeft staan dan het 'kleine broertje' bij de bouwput van de Rotterdamse Baan.

Daarom is het Wassenaarse park per attractie net even iets goedkoper. Daar betaal je wel weer 9 euro per dag om je auto kwijt te kunnen, bij Drievliet is dat 2 euro minder.



Efteling

Het duurste Nederlandse attractiepark is de Efteling, maar de allerduurste parken staan in Duitsland. Zo kost een entreekaartje Phantasialand 47,50 euro en Movie Park Germany 45,50 euro.

