Uitstoot traditionele vreugdevuren Duindorp en Scheveningen onderzocht

DEN HAAG - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoeken hoeveel luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen. Die worden traditioneel op 1 januari om 0.00 uur ontstoken. Niet alleen de vreugdevuren worden onderzocht, ook de invloed van andere grote vuren wordt bekeken.

Aanleiding is de overlast van de paasvuren in Duitsland en het oosten van ons land afgelopen week. Die was te merken bij ons in het Westen. In de regio’s Den Haag en Rotterdam hing een brandlucht. Omdat er weinig wind stond, bleef de verontreiniging lang hangen. De hoeveelheid fijnstof in de lucht steeg aanzienlijk, maar bleef wel onder de ‘waarschuwingsnorm’, zegt het RIVM.

Overlast van de grote – bewust aangestoken – vuren wordt nu niet meegenomen in de zogenoemde emissieregistratie waarin de Nederlandse uitstoot van diverse stoffen waaronder fijnstof worden bijgehouden.



Niet meten, maar berekenen

Het RIVM gaat nu berekenen hoeveel rommel de lucht in wordt gestoten bij het afsteken van grote vuren. Er wordt niet daadwerkelijk gemeten. Een eerste schatting van de hoeveelheid fijnstof die door de vreugdevuren van Pasen werd veroorzaakt is 0,2 kiloton, dat is ongeveer 10% van de totale uitstoot van alle houtkachels in Nederland in een jaar.

Aan de hand van de gegevens kan beter worden bepaald of er – bijvoorbeeld - een smogalarm afgegeven moet worden op een bepaalde datum.

