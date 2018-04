Dirk Kuijt aan de slag als jeugdtrainer bij Feyenoord

KATWIJK - Oud-profvoetballer Dirk Kuijt gaat volgend seizoen aan de slag als jeugdtrainer bij Feyenoord. De 37-jarige Katwijker wordt verantwoordelijk voor over het elftal onder 19 jaar. Hij is momenteel assistent-coach bij het eerste team van derdedivisionist Quick Boys.

Kuijt, die droomkandidaat was om hoofdtrainer van Quick Boys te worden, volgt nu nog de trainerscursus UEFA A. Hij krijgt bij Feyenoord onder 19 assistentie van Cor Adriaanse. 'Ik heb er heel veel zin in', zegt Kuijt op de website van Feyenoord. 'Ik heb met alle trainers gesproken om hen en hun werkwijze beter te leren kennen. Er waren meerdere opties en bij het coachen van onder 19 had ik, in samenwerking met Cor Adriaanse, direct het beste gevoel.'

'Ik ben er van overtuigd dat ik mijn kwaliteiten en ervaring op hen kan overbrengen, zoals ik dat ook heb gedaan bij de jonge jongens tijdens mijn twee laatste seizoenen als speler', vervolgt de Katwijker. 'Ik weet als geen ander wat er wordt gevraagd om het maximale uit jezelf te halen. Het is een prachtige uitdaging om jeugdspelers een stukje Feyenoord-mentaliteit bij te brengen en bij te dragen aan hun ontwikkeling, met als einddoel zoveel mogelijk jongens de stap naar De Kuip te laten zetten.'



Meerwaarde

Technisch directeur Martin van Geel vindt het 'een zeer goede zaak' dat Kuyt vanaf komend seizoen is verbonden aan de Feyenoord Academy. 'Het is fantastisch dat iemand met zo'n staat van dienst zich dagelijks op Varkenoord gaat bevinden, waar hij van grote meerwaarde kan zijn voor onze jeugdspelers. Wij zijn ervan overtuigd dat Dirk met Cor Adriaanse een fantastisch team kan vormen, dat onze talenten op de juiste wijze kan begeleiden bij het zetten van een belangrijke stap richting het eerste elftal.'

