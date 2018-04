Omroep MAX-baas Jan Slagter gaat strijd tegen eenzaamheid onder ouderen aan

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Omroep MAX-baas Jan Slagter wil de eenzaamheid onder ouderen in Nederland tegengaan. 'In het kader van de eenzaamheidbestrijding vind ik het belangrijk dat er plekken zijn waar mensen toe kunnen komen, waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten en waar ze een hapje en drankje kunnen krijgen', vertelt Slagter in de talkshow FRITS! van Omroep West.

Geschreven door Redactie talkshow FRITS!

Slagter wil door het hele land MAX-meeting points organiseren. 'Hier kunnen leden van de omroep en andere ouderen naar toe om de eenzaamheid te doorbreken. Wanneer Slagter aan de slag gaat met zijn plan is niet bekend. 'Ik ben nog aan het onderzoeken of dit juridisch allemaal wel kan en mag.' Volgens het Ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport zijn er in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen.