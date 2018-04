Wanhoop bij bewoners van schimmelwoningen in Den Haag

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag heeft vragen gesteld over schimmel in woningen aan de Trekweg. De partij wil dat de gemeente in gesprek gaat met woningcorporatie Vestia om tot een oplossing te komen. Bewoners van de huurwoningen zijn ondertussen de wanhoop nabij en hebben last van verzakte plafonds, schimmel op de muren en vochtplekken.

De vader van Ömer Aktas is één van de bewoners die veel last hebben van schimmel en vocht in hun woning. Hij is dement en wordt geholpen door zijn zoon Ömer, die ook donderdag bij hem in huis is.

'Je kunt het zo zien', zegt Ömer, terwijl hij naar een grote vlek op de muur wijst. 'Je ziet het water hier in de hoek. Het plafond zakt in elkaar. Mijn vader is dement en kan hier heel slecht tegen.'



Alles trilt

Een paar deuren verder woont Sandy Kolls. Haar woning is al een keer opgeknapt, maar ook zij loopt weer tegen veel problemen aan. 'Alles trilt, je kan niet normaal lopen', legt ze uit. 'Je moet op je tenen lopen. Ik heb ieder moment het idee dat ik door de vloer zak.'

Voor de PvdA in Den Haag is de maat nu vol en moet de gemeente Den Haag samen met Vestia actie gaan ondernemen. 'Vestia heeft een verantwoordelijkheid', zegt fractievoorzitter Martijn Balster. 'Mensen kunnen hier letterlijk ziek van worden. Het moet echt anders.'



Expert

Vestia laat in een reactie weten goed te gaan kijken naar een oplossing voor de huurders. Ook kunnen de huizen aan de Trekweg op korte termijn onderzocht worden door een vocht- en schimmelexpert, aldus de woningcorporatie.

