Zeilster Marit Bouwmeester 'goed in de fout' in Palma de Mallorca Marit Bouwmeester (links) met haar broer én coach Roelof. (Foto: ANP)

VOORBURG - Olympisch kampioene Marit Bouwmeester heeft op de vierde zeildag bij de Prinses Sofia Cup in Palma de Mallorca haar leidende positie in het klassement ingeleverd. De in Voorburg wonende zeilster werd in de tweede race in de Laser Radial op donderdag gediskwalificeerd wegens een valse start.

In de eerste wedstrijd eindigde ze als zesde. In het algemeen klassement zakte de drievoudig wereldkampioene naar de tweede plek, acht punten achter de Deense Anne-Marie Rindom. Maxime Jonker (Den Haag) is naar de zevende plaats gestegen. Broer en coach Roelof Bouwmeester tilde niet al te zwaar aan de misser van Marit. 'We zijn een aantal nieuwe dingen aan het proberen, waaronder wat experimenten bij de start. Dan nemen we op sommige vlakken wat meer risico. Een foutje zo nu en dan hoort er dan bij als onderdeel van het ontwikkelingsproces. Ik zou deze valse start in de categorie goede fouten willen indelen.'

Koppositie Annemiek Bekkering uit Den Haag en Annette Duetz uit Delft (49erFX) en de Haagse windsurfster Lilian de Geus (RS:X) behielden hun koppositie. Kiran Badloe (Den Haag) is in de RS:X-klasse achtste in het algemeen klassement. Op vrijdag zijn de laatste vlootraces, met de afsluitende medalraces op zaterdag.