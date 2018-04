Prins Willem Alexanderbad gaat voor Nederlands record glijbaan glijden

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Het nationaal record glijbaan glijden verbreken. Daartoe gaat het Prins Willem Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn een poging wagen, meldt mediapartner Studio Alphen. De recordpoging staat gepland op zaterdag 28 april.

Eind april barst het zwemseizoen weer los in het PWA-bad. 'Het zwembad draait al 25 jaar op vrijwilligers, en dat gaan we vieren', schrijft de Stichting PWA-bad in een brief. 'Het Nederlands record waterglijbaan glijden staat op 396 in een uur. Daar kunnen wij toch vast wel 400 van maken?'

De bedoeling is dat er zoveel mogelijk mensen in een uur tijd van de glijbaan gaan. Ook wordt er diezelfde dag een 'stokpaardjesrace' gehouden. 'Er wordt een parcours uitgezet met leuke hindernissen en voor de beste teams zijn er leuke prijzen te winnen.'

LEES OOK: 'Je kunt je handdoek ook wat verderop leggen', verdeelde reacties op rookvrij buiten zwemmen