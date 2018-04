Deel dit artikel:











Haagse gemeenteraad verbolgen over ondergang denktank Het pand van het IGJ aan de Sophialaan (Beeld: Google Streetview)

DEN HAAG - Vijf partijen in de Haagse gemeenteraad hebben schriftelijke vragen gesteld over de ondergang van de Haagse denktank Institute for Global Justice (IGJ). ChristenUnie/SGP, SP, Haagse Stadspartij, PvdA en GroenLinks zetten hun vraagtekens bij de miljoenen euro's subsidie die de denktank van de gemeente heeft gekregen. Volgens De Volkskrant en De Groene Amsterdammer gaat het om zo'n 2,5 tot 3,5 miljoen euro.

Eerder deze week werd bekend dat het IGJ na acht jaar ophoudt met bestaan vanwege geldgebrek. De onafhankelijke denktank, die in 2011 met miljoenen aan belastinggeld door de rijksoverheid en de gemeente Den Haag werd opgezet, had een organisatie 'van wereldformaat' moeten worden. De partijen willen van het college onder meer weten hoeveel geld de gemeente Den Haag in het IGJ heeft gestoken. En of voormalig burgemeester Jozias van Aartsen stappen heeft ondernomen om de ondergang van het instituut te voorkomen. LEES OOK: Haagse 'denktank van wereldformaat' ten onder aan geldgebrek