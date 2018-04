Deel dit artikel:











West Wekker: Gemeenteraad verbolgen en record glijbaan glijden (Foto: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! Het is bijna weekend en het wordt heerlijk weer vandaag. Nog een dagje en je kan weer genieten van je welverdiende rust. Wij hebben vanochtend in ieder geval het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo is de Haagse gemeenteraad verbolgen over de ondergang van denktank IGJ. En het Prins Willem Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn wil het Nederlands record glijbaan glijden verbreken. Dit is de West Wekker!