Kelly de Ridder aast op revanche bij Rotterdam Marathon: 'Ik geef het stokje door' Kelly de Ridder (Foto: Dennis Kranenburg - Omroep West)

ZOETERMEER - Ze is er zondag bij de Rotterdam Marathon 'gewoon' weer bij: Kelly de Ridder uit Zoetermeer. Vorig jaar kwam ze als allerlaatste en in tranen over de finish op de Coolsingel en werd ze groots binnen gehaald.

'Als ik nu merk dat ik weer laatste zou worden, dan stap ik uit de race', zegt de Zoetermeerse. 'Het was heel gaaf om mee te maken, maar eigenlijk wil je dat niet. Ik geef het stokje graag door aan de volgende en wil gewoon revanche voor vorig jaar.' Om dat te kunnen bewerkstelligen heeft ze zich anders voorbereid op de 42 kilometer en 195 meter. 'Ik heb vanaf september looptrainingen gevolgd waarbij mijn houding en conditie zijn verbeterd. Daarnaast heb ik een ander trainingsschema gevolgd en aan krachttraining gedaan.'

Traditie Het is traditie dat de laatste loper onder begeleiding van tientallen politiemotoren over de finish wordt gebracht. Confettikanonnen en duizenden toeschouwers maken het plaatje compleet. Bij de finish wacht de burgemeester samen met de winnaar van de marathon om de medaillen, bloemen en felicitaties te overhandigen. Maar dit jaar dus niet aan Kelly. 'Ik word dit jaar absoluut geen laatste', klinkt het zelfverzekerd.