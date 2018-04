Twee gewonden bij aanrijding op Scheveningen

DEN HAAG - Bij een aanrijding op de kruising van de Gentsestraat en de Stevinstraat op Scheveningen zijn donderdagavond twee personen gewond geraakt. De klap was zo hard dat een van de auto's op zijn dak terechtkwam.

Een van de gewonden is volgens de nieuwssite Regio 15 in de ambulance onderzocht, de andere is naar het ziekenhuis gebracht.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend