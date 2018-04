Tribute Hans Vermeulen in Zoetermeer met Anita Meyer

ZOETERMEER - In Zoetermeer wordt zondag een tribute gehouden voor de in november overleden Haagse artiest Hans Vermeulen. Het concert in De Boerderij is uitverkocht.

Een indrukwekkende lijst muzikale vrienden brengt een eerbetoon aan Hans Vermeulen, waaronder: Anita Meyer, Jody Pijper en Jan Rietman.

Hans Vermeulen werd bekend met de in 1961begonnen band Sandy Coast, waarmee hij hits als I see your face again en True love that's a wonder scoorde. In de jaren 70 ging de band uit elkaar en begon Vermeulen de formatie Rainbow Train.



Anita Meyer

Daarnaast stond hij in die periode als producer aan de wieg van successen van onder meer Margriet Eshuijs en Anita Meyer. Begin jaren 80 maakte Sandy Coast een comeback, en scoorde het met The eyes of Jenny een wereldwijde hit. Hij woonde sinds de jaren negentig in Thailand.