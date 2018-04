Hogere straf voor Haagse Syriëganger

DEN HAAG - De 24-jarige Martijn N. uit Den Haag is door het hof veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf. Hij probeerde tot twee keer toe naar Syrië te reizen om zich daar als strijder aan te sluiten bij een terroristische organisatie. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie in hoger beroep eiste en ook hoger dan de rechtbank hem vorig jaar oplegde.

In februari 2017 werd de Hagenaar al veroordeeld tot een celstraf van 31 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Volgens het hof heeft N. op geen enkele manier laten zien dat hij op een constructieve wijze wil deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Ook heeft hij aangegeven om niet mee te werken aan bijzondere voorwaarden.

Het hof denkt dat er een kans is dat N. opnieuw een poging zal doen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Vanwege het belang van de beveiliging van de maatschappij is daarom, in tegenstelling tot de rechtbank en de eis van het OM, een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.



Latief

Martijn N., die zichzelf Latief noemt, heeft zowel eind 2014 als begin 2016 geprobeerd naar Syrië te gaan, maar strandde beide keren in Turkije.

In 2013 vertrok hij samen met een vriend voor het eerst richting Syrië. Uit in beslag genomen telefoons bleek dat zij contact hadden met jihadist Soufiane Z. die al in Syrië was. Van hem ontvingen ze instructies hoe ze de grens konden oversteken en wat ze moesten doen als ze zouden worden gepakt.



Wonen en trouwen

Begin 2016 probeerde hij het opnieuw. Het lukte hem toen om in Düsseldorf op een vliegtuig te stappen, hoewel hij als terreurverdachte geregistreerd stond en zijn paspoort was ingenomen. Als gevolg van een telefoonstoring was het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel toen vertraagd. Over deze fout zijn ook Kamervragen gesteld aan de toenmalige minister van Justitie Ard van der Steur.

N. zegt dat hij naar IS-gebied in Syrië wilde om daar te wonen en te trouwen. Het OM vindt dat niet geloofwaardig. De man zou radicaal-islamitische denkbeelden hebben. Ook is bekend dat de man onder meer een pro-IS-demonstratie in de Schilderswijk heeft bezocht.



'Ik wil bloed, bloed, steken, steken'

Daarnaast zijn na zijn eerste uitreis in zijn rugzak handgeschreven Arabische teksten gevonden. Daar stond onder meer: 'Ik wil bloed, bloed, steken, steken.'