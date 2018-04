Deel dit artikel:











GroenLinks, VVD, D66 en WIJ gaan in Rijswijk met elkaar praten over college Burgemeester Bezuijen ziet toe op de hertelling | Foto: Omroep West

RIJSWIJK - GroenLinks, VVD, D66 en WIJ gaan in Rijswijk gaan met elkaar praten over de vorming van een college. Dat bleek donderdagavond tijdens een openbare raadsbijeenkomst waar Sjaak van der Tak de resultaten bekendmaakte van zijn verkennende gesprekken met alle partijen in de Rijswijkse gemeenteraad.

GroenLinks moet de leiding nemen en VVD, D66 en WIJ uitnodigen voor gesprekken over een collegeakkoord. Volgens Van der Tak zou de vorming van een Rijswijks college van burgemeester en wethouders binnen drie weken mogelijk kunnen zijn. GroenLinks heeft vijf zetels in de raad, VVD vier, D66 vier en Wij drie. Om tot die zetelverdeling te komen, was een volledige hertelling nodig. De hertelling werd aangevraagd door D66. LEES OOK: Regeren of knarsetanden? Deze partijen gaan jouw gemeente besturen