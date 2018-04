Deel dit artikel:











Inbrekers slaan toe met vorig jaar gestolen sleutelbos Een sleutelbos. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Twee 18-jarige mannen uit Den Haag zijn donderdagmiddag aangehouden toen ze probeerden binnen te komen bij een woning aan de Pletterijstraat in Den Haag. Eén van de inbrekers had een sleutelbos bij zich die ruim een jaar eerder was gestolen.

De bewoner had de sleutels een jaar geleden in de deur laten zitten, waarna de sleutelbos was gestolen. Donderdag hoorde de bewoner gerommel aan de deur en belde 112. Agenten die poolshoogte namen, hielden de twee verdachten in de omgeving aan. Ze zitten vast en worden verhoord.