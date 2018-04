Dossier Barbie gelekt: vijf vragen over de bescherming van jouw gegevens

DEN HAAG - Tientallen onbevoegde medewerkers van het HagaZiekenhuis neusden zonder toestemming in het medisch dossier van Samantha de Jong, beter bekend als de realityster Barbie uit Scheveningen. Nu vraag je je misschien af of jouw gegevens wel beschermd zijn, of dat die ook zomaar op straat komen te liggen? Vijf vragen en antwoorden over de bescherming van medische dossiers.

Waar worden mijn medische gegevens opgeslagen?

In een zogeheten LSP-dossier. LSP staat voor Landelijk Schakelpunt.

Wie zijn er bevoegd deze gegevens in te zien?

In het HagaZiekenhuis heeft volgens woordvoerder Marnix Beekmans alleen het (para)medisch personeel toegang tot dossiers van patiënten. Medewerkers van de afdeling communicatie of bijvoorbeeld de telefoniste kunnen niet inloggen.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Indien een medewerker jouw medische dossier wil inkijken, moet hij of zij inloggen met een persoonlijke code.

Maar hoe kan het dan, dat onbevoegden toch mijn gegevens kunnen inzien, zoals in het geval van Barbie?

Ronald Huissen, schrijver van het boek 'Privacy in de Zorg', heeft zich jarenlang verdiept in LSP-dossiers voor patiënten. Hij vertelt dat ziekenhuizen werken met een geautomatiseerd systeem. 'Iedereen die toegang heeft tot het ziekenhuissysteem, kan bij de persoonlijke gegevens van een patiënt', legt hij uit. 'Ik snap niet waarom daar ooit voor gekozen is.'

Hoe kan worden voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt?

Na het incident met de gegevens van Barbie worden in het HagaZiekenhuis maatregelen genomen. Zo krijgen de medewerkers meer voorlichting over privacy en wordt het systeem om een dossier te openen aangepast. Er wordt een extra knop toegevoegd waarmee de bezoeker van het dossier moet aangeven of hij of zij bevoegd is om het dossier te openen. Ook wordt het lek onderzocht door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mosterd na de maaltijd, vindt Huissen. 'De privacy van Barbie is al geschonden.' In zijn optiek zouden ziekenhuizen veel strenger moeten omgaan met patiëntengegevens. 'Als je door je enkel gaat, kom je terecht bij de huisartsenpost. Daar kunnen ze zien wat je met de huisarts hebt besproken, bijvoorbeeld over een drugsverslaving of een depressie. Dat staat haaks op het medisch beroepsgeheim. Het zou eigenlijk andersom moeten: alles dicht, behalve voor degenen die door de arts en de patiënt zijn aangewezen.'