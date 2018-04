Deel dit artikel:











Slachtoffer woningbrand Delft overleden Brandweer blust matras (foto: Regio15) Rook uit de portiekflat in Delft (foto: Regio15)

DELFT - De 54-jarige man die donderdagochtend zwaargewond raakte bij een brand in zijn woning aan de Venezuelastraat in Delft, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Uit onderzoek is gebleken dat hij de brand zelf heeft veroorzaakt.

De brand brak rond 7.30 uur uit op de eerste etage van de portiekflat met acht woningen. Alle bewoners zijn uit hun huis gehaald. De brandweer heeft voorwerpen, waaronder een matras, die nog aan het smeulen waren in de woning op straat gegooid en geblust. De bewoners van de tweede etage zijn met een hoogwerker van het balkon afgehaald.



Brandende man op straat Bij de bewoners van de Venezuelastraat zat de schrik er donderdagochtend goed in. Een bewoner zag een man uit de portiekflat lopen die in de brand stond. 'Er kwam een man naar buiten die helemaal in de fik stond. Ik heb een stuk karton gepakt en daarmee heb ik de vlammen zo goed mogelijk uitgeslagen.' Volgens de bewoner schoten omstanders hem te hulp. 'Twee andere mensen uit de straat hebben toen geholpen om de brand te doven. Daarna hebben ze de man mee naar binnengenomen en onder de douche gezet. Het slachtoffer had behoorlijke brandwonden.' LEES OOK: Zwaargewonde en ontruimingen bij woningbrand in Delft