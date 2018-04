Gewonde bij schietpartij in Delft

DELFT - Op de Amalia van Solmslaan in Delft is vrijdagochtend geschoten. Daarbij is één persoon lichtgewond geraakt, maar dat komt volgens de politie niet door een kogel.

De daders zouden zijn weggereden in een personenauto. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of er vanuit die auto is geschoten en op wie er is geschoten. Er worden getuigen gehoord en er wordt gezocht naar sporen, onder andere met een politiehond. Het is nog niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.



Volgens verslaggever Sander Knura concentreert het onderzoek zich op een flat aan de Amalia van Solmslaan. Bij die flat wordt elke ingang bewaakt door een politieagent. Bewoners mogen niet naar binnen of buiten.Een buurtbewoner zou een kogelgat in zijn auto hebben. De koffietent even verderop is inmiddels vrijgegeven.