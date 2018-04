Duinenmars verwacht mooi weer en duizenden bezoekers: 'Neem zonnebrand mee'

DEN HAAG - De duinen tussen Kijkduin en Wassenaar worden komend weekend weer overgenomen door wandelaars van de 67ste editie van de Duinenmars. De mars verwacht duizenden bezoekers én mooi weer. 'Neem dus zonnebrand mee!' adviseert de organisatie.

Er is mooi weer voorspeld, met temperaturen tussen de 17 en de 20 graden. 'Met het zeebriesje denk ik dat we de twintig niet gaan halen. Het vraagt in ieder geval niet om extra maatregelen.'

Wel wordt wandelaars aangeraden om genoeg water en zonnebrand mee te nemen. Op de route staan een aantal waterwagens, waar mensen altijd kunnen bijvullen.



Duizenden wandelaars

Het bestuur van de Duinenmars is erg blij met de weersverwachting: 'Mensen denken toch 's ochtends aan de ontbijttafel: wat voor weer is het? Als het mooi weer is, komen ze wandelen, anders gaan ze misschien liever naar Kom in de Kas.'

Er worden dan ook duizenden lopers verwacht. Bijna 7.000 wandelaars meldden zich al tijdens de voorinschrijving aan. Maar ook dit weekend kan je je gewoon aanmelden. Vorig jaar waren er 14.000 deelnemers, dat hoopt de organisatie te overtreffen.



5 tot 40 km

Iedereen kan aan de wandeltocht meedoen, zowel in een groep als individueel. De afstanden variëren van 5 tot 40 kilometer en starten zaterdag en zondag tussen 9.00 en 15.00 uur. Deelnemers wordt aangeraden zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.