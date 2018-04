School maakt eigen speelfilm: '240 kinderen zijn niet te regisseren'

Hacker Metis heeft de systemen van de school gehackt in de film. (Foto: Omroep West)

RIJNSBURG - Gillend en zwaaiend met hun handen rennen de 240 leerlingen van de Wilhelminaschool in Rijnsburg het schoolplein op. Een man met een camera zwaait, de directeur van de school klingelt met zijn schoolbel, en alle leerlingen lopen weer naar binnen. Het hele tafereel herhaalt zich daarna nog een keer. Hier wordt een film opgenomen.

De scène met de rennende kinderen is de slotscene van de film Metis. Het verhaal? De school is verkozen tot beste school van Nederland en als cadeau krijgt de directeur een pakje met een USB-stick. Die steekt hij in zijn laptop en de school wordt gehackt.

‘Normaal gesproken doe ik dit niet hè, maar het is een film’, grijnst directeur Albert Heus. Samen met enkele ouders en leerkrachten bedacht hij de film. ‘We zijn met een paar ouders en een paar teamleden gaan brainstormen, en toen kwam dit er allemaal uit. Echt onwijs leuk!’



Meer spelen

Door de actie van de directeur wordt de school dus gehackt. Om alle computersystemen en digiborden weer ‘vrij’ te krijgen moeten leerlingen allerlei opdrachten doen, want – zo vindt hacker Metis – kinderen moeten meer spelen en minder toetsen maken.

Eén van de juffen die de film bedacht is Rendi Harteveld, zij staat normaal gesproken voor groep 4. Een juf die dus zelf bedenkt dat kinderen meer moeten spelen, en minder moeten leren? ‘We zijn sowieso al bezig met meer ‘lerend spelen’, en dat we daar ook nog een film van kunnen maken is fantastisch!



Niet te regisseren

Maar een film moet ook opgenomen en geregisseerd worden. ‘Tweehonderdveertig kinderen zijn niet te regisseren’, verzucht cameraman Theo van Zuilen die zelf ook aan de basis van het idee stond. Maar hij moet er ook wel weer om lachen. ‘Het shot dat we net maakten moest echt in één keer, want hoe krijg je 240 kinderen zover dat ze nog een keer luid schreeuwend het schoolplein opstormen?’

De film Metis wordt helemaal buiten schooltijd opgenomen zodat de kids geen lessen missen. In juni is hij klaar voor vertoning. Oh ja, alleen op de Wilhelminaschool in Rijnsburg.