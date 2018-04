Sneller vervoer tussen ziekenhuizen Den Haag

DEN HAAG - Haaglanden Medisch Centrum en de Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden gaan niet-spoedeisende patiënten sneller vervoeren tussen de drie locaties HMC Bronovo en HMC Westeinde in Den Haag en het HMC Antoniushove in Leidschendam.

Tot 20.00 uur staat er een ambulance met chauffeur beschikbaar. Ook staat een verpleegkundige paraat om mee te rijden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat ongeveer 250 patiënten per maand sneller worden geholpen en dat er minder drukte is op de spoedeisende hulp. Het vervoer is nodig omdat niet iedere locatie dezelfde behandelingen kan uitvoeren.

Doordat er een aparte ambulance is, hoeven patiënten niet meer te wachten als er een spoedgeval is. Het gaat om een proef die een jaar duurt.

LEES OOK: Oefening HMC; Reuzenrad valt om op Pier