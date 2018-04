'Het is een raar weekje geweest', Westlander weer vrij na aanhouding voor liquidatie

DE LIER - 'Ach, sommige mensen gaan een weekje op vakantie en ik ben er zo even uit geweest.' De 31-jarige plantenkweker uit De Lier die afgelopen week vast zat op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B., blijft nuchter onder zijn aanhouding. Donderdag werd hij vrijgelaten en het Openbaar Ministerie ziet hem niet meer als verdachte.

De Lierenaar werd zaterdag gearresteerd op verdenking van wapenbezit en om zijn mogelijke rol bij de liquidatie op 29 maart in Amsterdam. Zijn vader was bij de aanhouding aanwezig. 'Hij werd opgehaald van het bedrijf. De politie vertelde niets. Hij zat 5 dagen vast en had geen contact met thuis', zegt hij vrijdag tegen Omroep West.

De plantenkweker zelf gaat verder: 'Het is een raar weekje geweest. Eind goed al goed. Het ligt weer achter ons. We zijn geen mediamensen, het wordt allemaal opgeblazen.' Zijn vader kan er wel om lachen: 'Hij heeft lekker uitgeslapen', grapt hij.



DNA-match

De 31-jarige man, die verder anoniem wil blijven, werd opgepakt na een DNA-match. Zo'n match is mogelijk als justitie het DNA in de databank heeft, dus na het plegen van een misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat of na een mishandeling.

Op de vraag waarom zijn DNA in de database zit en hoe het kan dat het op één van de wapens terecht is gekomen die in de vluchtauto zijn gevonden, zegt de plantenkweker geen idee te hebben. Voor inhoudelijke vragen verwijst hij naar zijn advocaat, die iis vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Volgens RTL Nieuws zou het DNA zijn afgenomen na een verdenking van een vernieling een aantal jaar geleden.



Verkeersongeval mogelijke link

Een mogelijke link zou volgens de familie kunnen liggen in een verkeersongeval zaterdag 24 maart vroeg in de ochtend in de directe omgeving van het bedrijf in De Lier. Een 29-jarige Hagenaar kwam daarbij met zijn auto in de sloot terecht.

Nadat de man uit zijn auto kroop, vluchtte hij om onbekende reden het naastgelegen weiland in. Daar is hij later door de politie aangehouden, waarbij hij zich verzette. Familieleden van de 31-jarige Lierenaar vertelden anoniem in het AD dat hij heeft geholpen bij het uit het water halen van de automobilist. Later zou hij daar nog bloemen voor hebben gekregen.



Moord op broer kroongetuige

De broer van Nabil B., Reduan, werd vorige week donderdag vermoord in zijn bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer was geen bekende van justitie, maar zijn broer Nabil (30) is verdachte in een Utrechtse liquidatiezaak.

Onlangs werd bekend dat Nabil optreedt als kroongetuige in de juridische strijd tegen criminelen die in verband worden gebracht met tal van liquidaties in de onderwereld, beter bekend als de Mocro-maffia. Vorige week vrijdag werd een ander familielid van Nabil B. door zwaarbewapende agenten uit een huis in Den Haag gehaald en in veiligheid gebracht.



Verdachten nog vast

De drie andere verdachten in deze zaak zitten nog vast. Hun voorarrest is afgelopen dinsdag met twee weken verlengd. Het gaat om de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, een 34-jarige man uit Den Haag en zijn even oude vriendin uit Wassenaar. Beiden worden verdacht van wapenbezit, omdat er in hun woning wapens zijn aangetroffen.