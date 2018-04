Deel dit artikel:











Aftelklok EK Beachvolleybal onthuld: 'Het wordt een groot volleybalspektakel' Aftelklok EK Beachvolleybal | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Het aftellen tot het EK Beachvolleybal is vrijdag begonnen. Het toernooi gaat over 100 dagen van start in zeven Nederlandse steden, waaronder Den Haag. Reinder Nummerdor onthulde vandaag een aftelklok bij de Hofvijver in Den Haag. 'Het wordt een groot volleybalspektakel!' vertelde de beachvolleyballer en ambassadeur bij Muijs in de Morgen op Radio West.

Het toernooi vindt plaats van 15 t/m 22 juli. 64 beachvolleybalteams doen eraan mee. De finale van het EK Beachvolleybal vindt dit jaar plaats bij de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark. 'Brouwer en Meeuwsen hebben denk ik grote kans op de titel. Ook mijn oude maatje Varenhorst, samen met groot talent Jasper Bouter, is zeker een goede outsider', denkt Nummerdor. 'Bij de dames hebben we Meppelink en Keizer, een geroutineerd koppel, zij hebben zeker kans op een podiumplek.'

WK Zitvolleybal Niet alleen het EK Beachvolleybal wordt deze zomer gehouden: ook het WK Zitvolleybal en het EK Volley voor spelers tot twintig vinden plaats.