Beschoten man in Delft gemist door kogels, maar gewond door val

DELFT - De man die vrijdagochtend werd beschoten op de Amalia van Solmslaan in Delft, is licht gewond geraakt doordat hij viel. Hij is niet geraakt door een kogel. De politie tast nog in het duister over de aanleiding van het schietincident. Buurtbewoners denken dat het om een afrekening gaat.

Verschillende buurtbewoners hebben de schietpartij gezien. Ze vertellen aan Omroep West dat het doelwit net zijn auto had geparkeerd en naar een koffietent liep. Vanuit een witte auto, die net kwam aanrijden, werden schoten op de man gelost. Eén van de getuigen telde er drie.

In de buurt wordt gefluisterd dat het om een afrekening gaat. De politie kan nog niet bevestigen of het om een gerichte aanslag gaat, omdat het onderzoek naar de aanleiding nog loopt. Voor sommige buurtbewoners komt de schietpartij niet als een verrassing. Wie er is beschoten, willen ze in de buurt niet zeggen. Maar wel wordt duidelijk dat het slachtoffer vaker in de buurt komt.



Kogel in auto

De auto van Ernst stond in de straat geparkeerd. Er zit een kogel in de linkervoorkant van het voertuig. Hij blijft er koel onder: 'Liever in de auto dan in mijn rug.' Toch realiseert hij zich dat het nu wel heel dichtbij komt: ‘Voor hetzelfde geld ga je vroeg boodschappen doen en dan krijg je de kogel.’

En vrouw, die onderweg is naar haar werk, vertelt dat ze net haar gordijnen open deed toen ze een 'kleine, brede man' zag rennen met een pistool. 'Ik duwde mijn zoon opzij', zegt ze terwijl ze schuivende bewegingen met haar hand maakt. De jongen stond achter haar naar buiten te kijken.



Witte stationwagen

De politie kan nog niets kwijt over het slachtoffer en over de aanleiding. Het onderzoek loopt nog. De recherche is op zoek naar getuigen. Er wordt gezocht naar één verdachte, die na het schieten wegreed in een witte stationwagen.