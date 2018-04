Vluchtende man rijdt auto de sloot in en breekt pink van agent

De man raakt de macht over het stuur kwijt en reed de sloot in. (Foto: Regio15)

PIJNACKER - Een 43-jarige man uit Den Haag heeft er donderdagavond alles aan gedaan om uit handen van de politie te blijven. Hij sloeg met zijn auto op de vlucht en reed zijn wagen in Pijnacker de sloot in. Nadat een voorbijganger de man tackelde kon de politie hem aanhouden. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot: door het verzet van de man brak een agent zijn pink.

Agenten wilden de man controleren op de Alkmaardermeerlaan in Berkel en Rodenrijs en gaven hem een stopteken. Hij sloeg meteen op de vlucht. De achtervolging eindigde op De Harnasch in Pijnacker waar de verdachte de macht over het stuur verloor en zijn auto de sloot in reed.

De Hagenaar trapte het zijraam in en vluchtte verder. Op de Mare kreeg de politie hulp van een voorbijganger die de man tackelde. De man bleef zich verzetten en pas na het gebruik van pepperspray kon hij in de boeien worden geslagen. Tijdens de aanhouding brak één van de agenten zijn vinger.



Inbrekersgereedschap

Er bleken valse kentekenplaten op de auto van de Hagenaar te zitten. Verder reed hij rond met een valse sleutel in het contactslot en had hij een rugzak bij zich die vol zat met inbrekersgereedschap. De man zit nog vast.





LEES OOK: Hond Noah sluit zichzelf op in auto en laat baasje in regen staan