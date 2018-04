Dikke mensen geweigerd bij erewacht dodenherdenking op Waalsdorpervlakte: 'Ik mag bij de catering'

DEN HAAG - Dikke mensen mogen niet meer in de erewacht staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag op 4 mei. De Vereniging Erepeleton Waalsdorp heeft klachten gekregen over mensen met een te fors postuur die rond het monument en de klok staan.

Daarom is tijdens een ledenvergadering besloten om mensen met een dikke buik een andere taak te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor Bas Jongeneel. Hij en zijn vrouw zijn woedend over de maatregel.

Al zes jaar zet Bas Jongeneel zich vrijwillig in voor de Vereniging Erepeleton Waalsdorp. Maar sinds vorig jaar wordt hij vanwege zijn, volgens de vereniging, 'te forse postuur' niet meer ingedeeld bij de erewacht rond het monument en de klok. De maatregel volgt op een besluit dat tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Erepeleton Waalsdorp is genomen.



Klachten

In die notulen van 9 maart 2017 staat: 'Een aantal leden van de erewacht begint een fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven.'

Jongeneel is een van de mensen die niet meer in de erewacht mag staan. Hij is woedend. 'Wat is een te fors postuur?', vraagt hij zich af. 'Ik weet het niet maar ik mag in elk geval niet meer in de erewacht staan. Ik krijg een andere taak. Ik mag helpen in de catering. Ik weet alleen niet of dat een goed idee is voor iemand met een fors postuur,' voegt hij er lachend aan toe.



Boos

Jongeneel en zijn vrouw lachen, maar de kwestie is allesbehalve grappig, vinden ze. 'In Nederland mag je niet discrimineren, maar juist een vereniging die onze oorlogshelden herdenkt, zet mensen met een in hun ogen wat dikkere buik weg', zegt de vrouw van Jongeneel, Francisca Roeten. 'Wat wordt de volgende stap? Mensen die een hazelip hebben?'

Volgens het bestuur van de Vereniging Erepeleton Waaldorp 'oogt het niet mooi' als er dikke mensen in de erewacht staan. 'Daarom hebben we al jaren geleden deze maatregel ingevoerd. Mensen met een fors postuur leiden af', zegt secretaris Wendy Broers. 'En dat is niet de bedoeling want het erepeleton moet respect uitstralen.' De vereniging zegt al langere tijd klachten binnen te krijgen. 'Mensen uit het publiek klagen erover en ook mensen die tv kijken. Dat willen we voorkomen.'

