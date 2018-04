Deel dit artikel:











Zoekactie naar vermiste kinderen van 6 en 8 in Rijnsburg Foto: John van der Tol

RIJNSBURG - In Rijnsburg is een grote zoekactie gestart naar twee Duitse kinderen van 6 en 8 jaar. Ze zijn sinds het begin van de middag vermist. De kinderen zijn voor het laatst gezien in een speeltuin.

De 6-jarige jongen heeft witblond haar. Hij draagt een bruine jas met een motorprint, een crèmekleurig vest met een blauwe streep en een spijkerbroek. Het meisje van 8 heeft blond haar en draagt een blauwe jas, een groene trui en een spijkerbroek. Na de vermissing stuurde de politie een Burgernetbericht. Daarop kwamen meldingen van mensen die de kinderen gezien zouden hebben. Maar toen agenten op die plekken gingen kijken, werden ze er niet gevonden. De zoektocht gaat voorlopig door. Mensen die de kinderen zien, worden gevraagd om 112 te bellen.