Werkstraf en cel geëist voor lekken informatie Haagse rechtbank

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 180 uur tegen een 34-jarige voormalig medewerkster van de Haagse rechtbank omdat ze geheime informatie gelekt zou hebben. Bovendien zou ze een brief met vervalste informatie over een strafzaak gefaxt hebben naar drie advocaten. De vrouw deed dat volgens het OM op verzoek van een 45-jarige inwoner van Zoetermeer. Tegen hem eist het OM een celstraf van zes maanden. De straf voor de Zoetermeerder valt veel hoger uit dan die van zijn handlangster, omdat hij het initiatief zou hebben genomen.

De vrouw uit Den Haag was administratief-juridisch medewerkster bij de Haagse rechtbank en had een inlogcode voor de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Volgens het OM verstrekte ze tussen juni 2013 en februari 2015 GBA-gegevens over personen aan de medeverdachte uit Zoetermeer. Ook zou ze een tekstdocument voor een zogenaamd verbetervonnis van de rechtbank verduisterd hebben. Dit sjabloon werd later bij de Zoetermeerse verdachte aangetroffen.

Daarnaast verdenkt het OM de vrouw ervan in 2012 een anonieme brief met het logo van de Haagse rechtbank via de fax naar drie advocaten in een strafzaak gezonden te hebben. Daarin zou de officier van justitie in deze zaak zwart gemaakt zijn. De brief was ondertekend door een 'bezorgde rechtsdienaar'. Het OM meent dat de brief opgesteld is door de Zoetermeerder, die helemaal niet bij de rechtbank werkte.



Onder zware druk

'De indruk moest gewekt worden dat er iets niet klopte aan die rechtszaak', zei de officier van justitie vrijdag bij de Rotterdamse rechtbank. Daar wordt de zaak tegen de voormalige Haagse rechtbankmedewerkster en de Zoetermeerse medeverdachte behandeld. De Zoetermeerder ontkende dat hij de tekst van de fax heeft opgesteld. Hij had wel iets met de fax te maken, maar wilde niet zeggen wat. De gelekte informatie uit het GBA gebruikte de Zoetermeerder om te checken of klanten van zijn autohandel wel de juiste gegevens opgaven.

De medewerkster van de rechtbank verklaarde tijdens een eerdere zitting dat ze de fax had verzonden onder zware druk van de Zoetermeerder. Hij zou haar gedreigd hebben een ex-vriend, voor wie ze nog veel voelde, iets aan te doen. Om die reden zou ze hem ook de geheime GBA-informatie verstrekt hebben.



Hechte vriendschap

De Zoetermeerder ontkende vrijdag met kracht dat hij de ex-rechtbankmedewerkster bedreigd had. 'We hadden een hechte vriendschap. We deelden lief en leed, ik kwam ook bij haar ouders over de vloer.' De vrouw, die ontslagen is door de rechtbank, verklaarde op de zitting dat ze al flink gestraft is. 'Ik wil als een gewoon burger verder'.

De uitspraak is over twee weken.

