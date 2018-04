ADO-speler Beugelsdijk keert terug na hamstringblessure: ‘Als de trainer mij nodig heeft sta ik er’

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is weer inzetbaar voor ADO Den Haag. Dat zegt de verdediger in gesprek met Omroep West. 'Als de trainer mij nodig heeft, sta ik er', klinkt de blonde verdediger vastberaden. De afgelopen weken stond hij buitenspel met een hamstringblessure.

'Ik heb vandaag voor het eerst met de groep meegetraind. Het voelde goed', vervolgt Beugelsdijk. 'Ik denk dat ik kan starten tegen FC Utrecht. Er is wat twijfel, want als er nu iets gebeurt dan is het einde seizoen, maar ik weet niet of het nog beter kan worden dan nu. Het voelt gewoon goed.'