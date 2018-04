Voorbeschouwing FC Utrecht - ADO: Groenendijk kiest voor snelheid op de vleugels

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk liet op de persconferentie in aanloop naar FC Utrecht weten dat zijn ploeg wellicht op meerdere plaatsen gewijzigd gaat worden. 'Het moet beter dan de laatste weken. Je moet niet raar op staan kijken als er op bepaalde plaatsen andere spelers staan', aldus de Haagse trainer, die weer kan beschikken over Sheraldo Becker en Tom Beugelsdijk.

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk kiest voorin voor de snelheid van Thijmen Goppel en Sheraldo Becker. Daardoor verkast Erik Falkenburg naar de bank. De aanvaller heeft ook een knieblessure (wond) en is niet helemaal fit. Achterin starten Danny Bakker en Wilfried Kanon. Donny Gorter heeft een basisplaats op het middenveld.

Tom Beugelsdijk is weer inzetbaar, maar de verwachting is dat Groenendijk het risico nog niet neemt met de verdediger, die terugkeert van een hamstringblessure en vrijdag pas deelnam aan de partijvorm op de training.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Als de strijd en inzet bij ADO een paar procent minder is, dan merken de fans én ook ik dat het minder is. We kennen de kernwaarden van ADO. Als wij voldoende strijd leveren, kunnen wij van FC Utrecht winnen. Ik kijk ook kritisch naar mijn ploeg. Het moet beter dan de laatste weken. Je moet niet raar op staan kijken als er op bepaalde plaatsen andere spelers staan.’

Vorig seizoen:

ADO Den Haag pakte vorig seizoen een punt op bezoek bij FC Utrecht (1-1). Dion Malone scoorde in de eerste helft het enige Haagse doelpunt.

Uitgelicht:

In het seizoen 2015/2016 stond ADO in Utrecht met 2-0 achter. Via Danny Bakker en Mike Havenaar knokte de Haagse ploeg zich terug naar een 2-2 eindstand.

Mis niks van FC Utrecht - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 12.30 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.