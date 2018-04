TOP en Fortuna maken zich op voor zinderende korfbalfinale

REGIO - Het is de apotheose van het korfbalseizoen: de finale van de Korfbal League. De editie van dit jaar is een wel heel bijzondere. TOP en Fortuna strijden om die felbegeerde titel en dat zijn twee clubs uit onze regio. 'We waren van PKC uitgegaan als tegenstander, maar Fortuna heeft het heel knap gedaan', zegt TOP-speelster Celeste Split in TV West Sport.

In de uitzending zit Split nog gezellig op de bank naast Mirjam Maltha, speler van Fortuna. Maar één ding is zeker: zaterdag zal het er minder vriendelijk aan toe gaan. Split: 'Het maakt niet uit tegen wie je speelt. Het zal op het scherpst van de snede gespeeld gaan worden. In het veld zijn we zaterdag even geen vriendjes.'

Voor TOP is het alweer de vijfde keer op rij dat het in de finale staat. Voor Fortuna kwam de plaatsing in de eindstrijd als een lichte verrassing. De Delftenaren waren in de beslissende wedstrijd wedstrijd na een bloedstollende verlenging te sterk voor PKC.



'Magisch'

In de Ziggo Dome zullen zaterdag meer dan 10.000 mensen aanwezig zijn voor de finale. Wedstrijden als deze zijn heel bijzonder, ook voor Split, die toch al veel meegemaakt heeft in haar carrière.

'Tuurlijk. Ik heb er een aantal gespeeld, maar dat gebeurt niet vaak. De sfeer en ambiance daar zijn fantastisch, moeilijk te omschrijven. Het is echt heel magisch om mee te maken.' Voor Fortuna en Maltha is het daarentegen wél nieuwe ervaring. 'We gaan er gewoon van minuut tot minuut van genieten.'

Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport met Split en Maltha te gast.