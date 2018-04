Mooi lenteweer op komst: 'Weg met die winterjas en eindelijk weer blote enkeltjes'

DEN HAAG - Goed nieuws voor wie van zon houdt en weekend heeft. Volgens de laatste voorspellingen krijgen we de komende dagen namelijk mooi lenteweer. De temperatuur kan oplopen tot een maxima van 21 graden, meldt Weerplaza.

Dat mensen langzamerhand de zomer in hun bol krijgen blijkt uit onder andere uit de drukte bij de strandtenten op Scheveningen. 'Ik vind het heerlijk dat de winterjas weer uit kan en dat we eindelijk weer met blote enkeltjes kunnen lopen', zegt een bezoekster die op het terras zit.

Ook de manager van de strandtent laat weten helemaal voorbereid te zijn op komend weekend. 'We hebben genoeg mensen ingeroosterd, zodat er op ieder terras iemand aanwezig is.'



Tuincentrum

Niet alleen pakken mensen massaal terrasjes met mooi weer. Ook tuinieren is populair. Zo zijn ze bij Tuincentrum Ockenburgh maar wat blij dat de lente aanbreekt. 'Mensen zijn een stuk vrolijker, ze willen weer de tuin in om plantjes te planten,' vertelt Jan Vree van Tuincentrum Ockenburgh.

Vrijdagavond is de zachte lucht volgens Weerplaza al voelbaar. In het zuiden van het land is het nu al 15-16 graden.

