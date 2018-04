Dikke mensen weigeren bij erewacht dodenherdenking: 'Het lijkt wel een verlate 1 april-grap'

DEN HAAG - Op social media is verontwaardd gereageerd op het nieuws dat de Vereniging Erepeloton Waalsdorp mensen met een te fors postuur weigert in de erewacht tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Op Facebook en Twitter is te lezen dat mensen het nieuws ronduit 'belachelijk en schandelig' vinden. Sommige mensen dachten in eerste instantie dat het om een verlate 1 april grap ging.

Op Twitter zijn diverse reacties te lezen, zoals 'Dikke mensen mogen natuurlijk nog wel gewoon sneuvelen voor het vaderland', 'Dit land is net zo gek geworden als de VS' en 'Het lijkt wel een verlate 1 april-grap'. Veel mensen uiten hun verontwaardiging over deze kwestie. Een man heeft op Radio West verteld dat hij aangifte gaat doen tegen de Vereniging Erepeloton Waalsdorp.



Discriminatie

Volgens het discriminatie meldpunt ‘Den Haag meldt’ is het op basis van het nieuws moeilijk te zeggen of hier sprake is van wettelijke discriminatie. ‘Iemand uitsluiten die obesitas heeft mag niet, maar in dit geval wordt er gesproken van een fors postuur. Hoe bepaal je wanneer iemand een fors postuur heeft’, zegt een woordvoerder van het meldpunt.

‘Als het bestuur deze maatregel heeft ingevoerd om mensen met obesitas bewust te weren, dan kan er sprake zijn van verkapte discriminatie, maar op dit moment kunnen we daar nog geen uitspraak over doen.’ De organisatie moet namelijk eerst meldingen binnen krijgen van betrokkenen. ‘Daarna kunnen we onderzoeken of er sprake is van wettelijke discriminatie’, aldus het meldpunt.