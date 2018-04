'Haat-imam' gaat preken in Hilversum

DEN HAAG - De omstreden Haagse imam Fawaz gaat niet in Den Haag maar in Hilversum spreken. De bijeenkomst van BewustMoslim zou eerst in zalencentrum 7AM op het Buitenhof in Den Haag plaatsvinden. De organisatie ging op zoek naar een andere plek omdat de Israëlische ambassade in hetzelfde gebouw zit.

BewustMoslim zegt niet in één gebouw te willen zitten met zoals ze zelf zeggen 'vertegenwoordigers van een schurkenstaat'. Het is niet bekend waar precies in Hilversum de bijeenkomst is. Via een pamflet op social media laat de organisatie weten dat er verzameld wordt bij de Noorderweg.



Gebiedsverbod

De conferentie kwam woensdag in opspraak, toen duidelijk werd dat 'haat-imam' Fawaz Jneid zondag aanwezig is bij de bijeenkomst. De imam kreeg in augustus vorig jaar van de minister van Justitie en Veiligheid een gebiedsverbod opgelegd voor de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had om zo'n verbod gevraagd om te voorkomen dat de omstreden imam een moskee begint in een pand dat hij had gekocht aan de Cillierstraat.

