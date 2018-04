Deel dit artikel:











Leidse kroegeigenaar vindt sluiten rookruimtes 'overdreven bezorgdheid' Archieffoto

LEIDEN - 'Onzin dat de overheid de rookruimtes wil sluiten'. Dat vindt Bert Jansen, eigenaar van studentenkroeg Odessa in Leiden. 'Kinderen gaan tegenwoordig met een helm op naar school, dragen kniebeschermers op het skateboard en mogen ook niet roken of drinken. Het is overdreven bezorgdheid', zegt hij in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Geschreven door Jorinda Teeuwen

Vrijdagmiddag gaf staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid aan dat de regering rookruimtes in de komende twee jaar wil sluiten. 'Ik voer een oorlog tegen het roken, maar wel een zorgvuldige oorlog', aldus de staatssecretaris. 'Het moet in ons tempo. Ik wil met de horeca in overleg hoe we dat fatsoenlijk kunnen afbouwen.' Maar volgens de Leidse kroegeigenaar Bert Jansen wordt het rookprobleem alleen verplaatst. 'Je kunt roken niet verbieden. Dan gaan ze in een schuurtje of in een park roken', denkt Jansen.

Dansvloer De rookruimte van Odessa is maar liefst 36 vierkante meter groot en bijna aan vervanging toe. 'Er komt geen nieuwe rookruimte meer. We gaan er denk ik een extra dansvloer van maken.'





