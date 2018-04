Deel dit artikel:











Kat in Koudekerk beschoten: 'Wat een lafaard is die dader' Kat Tommie (foto: Twitter Harre van der Nat)

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Een kat is in Koudekerk aan den Rijn beschoten met een luchtbuks, dat meldt mediapartner Studio Alphen. Eigenaar van de 15-jarige kat Tommie is Harre van der Nat, fractievoorzitter van SP in Alphen aan den Rijn.

Het dier heeft er een kogeltje in zijn hoofd aan overgehouden en durft nu niet meer naar buiten. Tommie heeft pijn en last van zijn evenwicht, schrijft Van der Nat op Twitter. Hij hoopt dat de dierenpolitie de dader eerder pakt dan dat hij dat doet en noemt hem een lafaard. Op sociale media reageren mensen verontwaardigd op het incident. ‘Ik zou die loop om zijn nek vouwen’ schrijft bijvoorbeeld iemand. Van der Nat zelf gaat volgende week aangifte doen bij de politie.