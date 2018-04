Deel dit artikel:











'Goede intenties van mensen moeten centraal staan en niet hoe ze eruit zien' Burgemeester Pauline Krikke (Foto: ANP)

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vindt dat de goede intenties van mensen centraal moeten staan en niet hoe ze eruit zien. Ze zegt dat in een reactie op de ophef die is ontstaan over het nieuws dat de Vereniging Erepeloton Waalsdorp mensen met een te fors postuur weigert in de erewacht tijdens dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte.

De herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn een belangrijk onderdeel van onze cultuur, van onze identiteit, zegt de burgemeester in een verklaring. 'Ze herinneren ons aan de verschrikkingen van die tijd en de vele offers die er gebracht zijn door burgers en militairen. Hoe langer dit in het verleden ligt, hoe minder mensen uit eigen ervaring weten hoe zwart die bladzijde was.' Volgens de burgemeester is het daarom belangrijk dat we blijven stilstaan bij deze herinneringen en ze doorgeven aan toekomstige generaties. 'Voor betrokken vrijwilligers en verenigingen die zich met hart en ziel inzetten om die herdenking waardig te laten verlopen, heb ik groot respect. In z’n algemeenheid geldt voor mij dat de goede intenties van mensen centraal moeten staan, niet hoe mensen eruit zien.' LEES OOK: Dikke mensen geweigerd bij erewacht dodenherdenking op Waalsdorpervlakte: 'Ik mag bij de catering'