Auto over de kop op Amsterdamse Veerkade in Den Haag Renault Twingo ondersteboven op Amsterdamse Veerkade in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn voertuig over de kop geslagen. Dat gebeurde net na middernacht op de Amsterdamse Veerkade in Den Haag. Bij het eenzijdige ongeluk raakten ook drie geparkeerde auto's beschadigd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De auto kwam vanuit de richting van het Spui, raakte door onbekende oorzaak een geparkeerde Audi en vloog daarna over de kop. Volgens Regio15 bleef de bestuurder van de auto wonderwel ongedeerd. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen afgesleept. Door het ongeval was de Amsterdamse Veerkade enige tijd afgesloten voor het verkeer.