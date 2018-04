Deel dit artikel:











Oudere Britse toerist verdwaald op Spui, agenten lenen helpende hand Agenten hebben de verdwaalde Brit naar het cruiseschip teruggebracht (Foto: Politiebureau Jan Hendrikstraat) De verdwaalde Brit onderweg naar Amsterdam (Foto: Politiebureau Jan Hendrikstraat)

DEN HAAG - Een Britse toerist die in Den Haag de weg kwijtgeraakt was, is door agenten uit de brand geholpen. Na een sanitaire stop was de oudere Brit tijdens een groepsreis zijn reisgenoten kwijtgeraakt.

De man bleek met een cruiseschip naar Nederland te zijn gekomen, maar hij was vergeten in welke haven de boot lag aangemeerd. Op het Spui zagen agenten de oude Brit verloren om zich heen kijken. Omdat hij geen telefoon, paspoort en noodnummers bij zich had, was het voor de politie niet gemakkelijk om zijn cruiseschip te vinden. Na enkele telefoontjes bleek dat zijn reisgezelschap niet in de haven van Scheveningen was, maar in Amsterdam. Daarop kreeg de oudere Brit een lift van de politie. 'Hij had ook een taxi kunnen nemen, maar dan wist de man nog steeds niet waar het schip lag.'

Cruiseschip Aangekomen bij het Centraal Station van Amsterdam kregen de agenten van hun Amsterdamse collega's te horen dat er wel vijf of zes havens zijn waar cruiseschepen aanmeren. Vlakbij het station bleek ook een cruiseschip te liggen, 'en dat bleek gelukkig de juiste te zijn!', meldt de politie. De man is herenigd met zijn vrouw en de rest van het reisgezelschap. LEES OOK: Cruiseschepen komen naar Scheveningen