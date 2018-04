Kom in de Kas profiteert van lenteweer

Kom in de kas | Foto: Omroep West

Kom in de kas | Foto: Omroep West

WESTLAND - Zaterdag en zondag vindt weer het jaarlijkse evenement 'Kom in de Kas' plaats. Veertien Westlandse tuindersbedrijven doen dit weekend hun deuren open voor het publiek.

Thema dit jaar is: ''Een kleurrijke toekomst.''. Volgens de tuinders gaat economisch weer beter en is een baan in de glastuinbouw tegenwoordig ook aantrekkelijk voor mensen die hoger opgeleid zijn.

Toch komen de meeste mensen dit weekend niet voor een baan maar om eens ongegeneerd een tuindersbedrijf van binnen te kunnen bekijken. Daarbij valt op dat ook buitenlandse mensen nieuwsgierig zijn naar het reilen en zeilen in de kas.

Weergoden zijn goed gezind





'Het ziet er naar uit dat het weer daarbij meewerkt', aldus een woordvoerster. 'Het is exact het type weer dat wij willen hebben: niet warm genoeg om naar het strand te gaan en droog zodat er veel mensen op de fiets stappen.'



De kwekers van groenten, potplanten en snijbloemen houden dit weekeinde voor de 41e keer open huis.

