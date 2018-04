Volg de mogelijke rentree van Dirk Kuijt bij Quick Boys live bij Omroep West

Deel dit artikel:











KATWIJK - Het was gisteren groot nieuws: Dirk Kuijt gaat weer voetballen. De oud-prof gaat zijn oude liefde Quick Boys helpen te promoveren naar de tweede divisie. De grote vraag is: gaat hij vandaag in het thuisduel tegen Jong FC Groningen al zijn eerste minuten maken?

Op die vraag krijgen we vanmiddag antwoord. Als Kuijt vandaag daadwerkelijk zijn rentree gaat maken, dan zit je bij Omroep West goed. De hele middag volgen wij de ontwikkelingen in Katwijk op de voet. Zo kun je vanaf 14.45 uur de wedstrijd via een livestream op deze pagina volgen. Ook op 89.3 Radio West zijn we erbij. Michel la Faille blikt in Radio West Sport (vanaf 14.00 uur) vooruit en doet verslag van het duel. Op de social media-kanalen van Omroep West Sport (Twitter, Facebook én Instagram) mis je natuurlijk ook niets.

