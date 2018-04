Hagenaar (32) verkoopt ploertendoders op internet

DEN HAAG - Een 32-jarige Hagenaar die op internet ploertendoders en andere dubieuze artikelen verkocht, is door de politie gearresteerd in de Haagse Spoorwijk. Dat meldt de politie zaterdagochtend.

Rechercheurs pakten de man woensdagochtend op in zijn woning in Spoorwijk. Bij zijn aanhouding bleek hij nog meer verboden spullen in huis te hebben. Behalve ploertendoders (uitschuifbare wapenstokken) troffen agenten ook tasers, een nepvuurwapen, vervalste merkkleding en sieraden aan die vermoedelijk zijn vervalst. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Vrijdag is de 32-jarige Hagenaar voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat de Haagse wapenhandelaar zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten.

