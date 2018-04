Deel dit artikel:











Oud-ADO-speler Eljero Elia helpt Basaksehir aan koppositie in Turkije Eljero Elia viert goal met teamgenoten Basaksehir (foto: ANP)

DEN HAAG - Basaksehir is in ieder geval tot maandag koploper in de Turkse voetbalcompetitie. De club uit Istanbul versloeg voor eigen publiek Malatyaspor met 1-0 en passeerde daardoor lijstaanvoerder Galatasaray, dat maandag de uitwedstrijd speelt tegen Gençlerbirligi.

Oud-ADO-speler Eljero Elia maakte in de achttiende minuut het enige doelpunt voor Basaksehir. De 31-jarige Nederlandse aanvaller had zondag met een treffer ook al een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploeg bij Akhisarspor (1-2). Twee weken terug, in de topper tegen Besiktas, was Elia ook al matchwinner (1-0). Basaksehir heeft nu 59 punten en Galatasaray 57. Nummer drie Besiktas, dat zaterdag Göztepe ontvangt, staat op 53 punten. Na maandag staan in Turkije nog zes speelronden op het programma. LEES OOK: Eljero Elia geniet in Turkije: 'In het begin beetje bang voor aanslagen'