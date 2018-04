Erepeloton Waalsdorp overweegt stappen tegen klagende 'dikke' vrijwilliger

DEN HAAG - De Vereniging Erepeloton Waalsdorp overweegt stappen te ondernemen tegen vrijwilliger Bas Jongeneel, die zegt dat hij wegens zijn forse postuur niet meer ingedeeld wordt bij de erewacht. Tegen Omroep West zegt voorzitter Vincent Gaal zaterdag dat in het reglement staat dat het lidmaatschap beëindigd kan worden als de vereniging schade wordt berokkend.

Zondag komt het bestuur van de vereniging bijeen om een definitief besluit te nemen. Vincent Gaal zegt dat Bas Jongeneel nooit aangegeven heeft dat hij moeite had met het besluit dat hij niet meer ingedeeld wordt omdat hij te dik is. 'We hebben uniformen tot maat 60 en als je er dan niet in past, moet je zelf bedenken dat er iets mis is.'

Over het besluit is veel ophef ontstaan. Bij Omroep West stond de telefoon roodgloeiend nadat het nieuws bekend was. Ook op Facebook en Twitter wordt verontwaardigd gereageerd. De reactie van mensen is dat ze het 'belachelijk en schandalig' vinden. Op Radio West vertelde een man dat hij aangifte gaat doen tegen de vereniging.



Anders opschrijven

Voorzitter Gaal geeft wel toe dat de formulering in de notulen 'anders had gekund'. 'We hebben dit besloten voor de eigen gezondheid van de mensen die de erewacht vormen.' In die notulen van 9 maart 2017, die Omroep West in handen kreeg, staat: 'Een aantal leden van de erewacht begint een fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven.'

