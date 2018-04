Quick Boys mét Dirk Kuijt in basis tegen Jong FC Groningen

KATWIJK - Dirk Kuijt maakt zaterdagmiddag zijn officiële rentree op de voetbalvelden. De voormalig spits van onder anderen Feyenoord, Liverpool en het Nederlands Elftal staat in de basis als ‘zijn’ Quick Boys het in de derde divisie opneemt tegen Jong FC Groningen.

Vrijdag werd bekend dat Kuijt weer gaat voetballen. De Katwijker groeide op bij Quick Boys en is bij de blauwwitten dit seizoen assistent-trainer. Kuijt, die in de rol als assistent-trainer zijn trainersdiploma wil halen, traint regelmatig mee met de groep. Vanwege het wegvallen van spits Yordi Teijsse en de absolute wil van Quick Boys om te promoveren naar de tweede divisie, keert Kuijt tijdelijk terug als speler op de Nederlandse velden. Dat gaat ten koste van Max van Steen, die de laatste weken namens Quick Boys in de spits stond.

Live bij Omroep West

De rentree van Dirk Kuijt kun je deze zaterdag volgen via Omroep West. Om 15.00 uur is de aftrap. Het duel is rechtstreeks te beluisteren op Radio West. Michel la Faille doet verslag van het duel.

Vanaf 14.45 uur is de wedstrijd ook live te zien via de livestream op www.omroepwest.nl. Zaterdagavond is op de site van Omroep West een samenvatting te zien, zondagavond worden de beelden uitgezonden in TV West Sport.