Uniek familiegraf van 5500 jaar oud komt naar Rijksmuseum van Oudheden in Leiden Opgravingen (Foto: Jan Bouwhuis) Opgravingen in Tiel (Foto: Jan Bouwhuis) Botten als puzzelstrukjes (Foto: ArcheoCare)

LEIDEN - Een bijzonder familiegraf uit de steentijd, dat in Tiel is opgegraven, komt naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het 5500 jaar oude graf, dat in uitzonderlijk goede staat verkeert, zal daar vanaf dinsdag te zien zijn. 'Dat is toch veel beter dan dat het in een zwarte zak in een depot verdwijnt', zegt archeoloog Johan Langelaar.

De ontdekking werd volgens Omroep Gelderland vorig jaar al gedaan bij een bedrijventerrein in Tiel, maar werd tot nu toe stilgehouden. Naar het graf, dat volgens kenners uit het jaar 3600 voor Christus stamt, doen zo'n vijftig archeologen onderzoek. In het graf liggen de resten van twee kinderen en zes volwassenen. Om hoeveel mensen het precies gaat moet uit nader onderzoek blijken. Het onderzoek begon tijdens opgravingen rondom de uitbreiding van een bedrijvenpark. Behalve graven uit de steentijd zijn er sporen gevonden van nederzettingen. Ook zijn er 2500 bronzen voorwerpen uit de grond gehaald, waaronder een zeldzame Romeinse zalfpot met afbeeldingen van liefdesgoden.

Goed bewaard Tegenover de NOS vertelt Johan Langelaar van ArcheoCare dat het om een heel bijzondere vondst gaat. 'Het graf is namelijk heel goed bewaard gebleven. Dat komt omdat de grond er vrij vochtig is en uit vette klei bestaat. Daardoor kan er weinig zuurstof bij en heeft het geen kans om de botten en botjes te laten rotten. Waarschijnlijk liggen er meerdere personen in en is er over een langere periode steeds iemand bijgezet. Ook hebben we behoorlijk wat voorwerpen van vuursteen gevonden uit die tijd.' BEKIJK OOK: Museum Oudheden Leiden telt al 200 jaar mee op wereldniveau