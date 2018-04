Quick Boys-trainer Gert Aandewiel: 'Blij dat Dirk Kuijt ons wil helpen om te promoveren'

KATWIJK - 'We doen er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken om te promoveren. We zijn blij dat Dirk Kuijt ons wil helpen.' Dat zei Quick Boys-trainer Gert Aandewiel vlak voor aanvang van Quick Boys - Jong FC Groningen.

Aandewiel besloot op basis van de trainingen deze week dat Kuijt in de basis zou starten en dus zijn rentree bij de club maakt. 'Door de groep is deze beslissing goed opgevangen.' De basisplaats van Kuijt gaat ten koste van Max van Steen.

Hoe goed is Kuijt nog, bijna een jaar na zijn laatste officiële wedstrijd? 'Hij speelde twee weken geleden nog in Engeland op Anfield... Ik hoop dat het meedoen van Kuijt een mooie boost geeft.'



