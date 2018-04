Windsurfster Lilian de Geus wint Prinses Sofia Cup in Mallorca

DEN HAAG - Windsurfster Lilian de Geus heeft de eindzege van de Prinses Sofia Cup veiliggesteld. Tijdens de afsluitende medalrace liet de Haagse haar leidende positie in de klasse RS:X niet meer in gevaar komen

Zeilsters Annemiek Bekkering uit Den Haag en de Delftse Annette Duetz (zie video) verzekerden zich vrijdag al in de nieuwe olympische boot 49erFX van de winst. In dezelfde klasse moesten Odile van Aanholt en Marieke Jongens genoegen nemen met brons. Zij verspeelden voor de kust van Mallorca tijdens de medalrace de tweede plaats in de eindklassering.

Nicholas Heiner won zilver in de Laser. Hij moest alleen de Brit Giles Scott voor laten gaan.

