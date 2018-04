Mooi lenteweer trekt duizenden deelnemers naar 67ste Duinenmars

DEN HAAG - Aan de 67ste editie van de Duinenmars zijn zaterdag zeker 8000 deelnemers begonnen. Dat meldt de organisatie van het wandelevenement, dat zaterdag en zondag plaatsvindt in de Haagse duinen.

Er werd mooi weer voorspeld, met temperaturen tussen de 17 en de 20 graden. Die voorspelling is uitgekomen: wandelaars genieten volop in het lentezonnetje. 'Het is nog te vroeg om te zeggen of dat ook tot extra deelnemers leidt', zegt Rick Ek van de organisatie. Ook ter plekke kunnen wandelaars zich aanmelden voor de klassieke wandeltocht door de duinen.

Dit jaar heeft de organisatie in samenwerking met waterbedrijf Dunea zijn langs de wandelroute twee watertappunten neergezet. Daar kunnen wandelaars hun flesje vullen met drinkwater.

