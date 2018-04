Rentree zonder glans voor Dirk Kuijt bij Quick Boys

KATWIJK - Dirk Kuijt heeft zijn rentree in het shirt van Quick Boys niet kunnen opluisteren met een overwinning. Met de 37-jarige Katwijker na bijna twintig jaar weer in het blauw-witte shirt, verloor Quick Boys op eigen veld van Jong FC Groningen: 0-2.

De goals van Jong FC Groningen vielen na rust. Quick Boys kwam matig uit de kleedkamer, wat al snel resulteerde in een 1-0 achterstand. Michael Breij was verantwoordelijk voor de openingstreffer en diezelfde Breij maakte het niet veel later nog erger voor de Katwijkers. Na een uur spelen maakte hij de schade met de 2-0 nog groter. Quick Boys was niet bij machte iets terug te doen.

Met Kuijt in de basis is het Quick Boys dus niet gelukt te winnen. Na het wegsturen van spits Yordi Teijsse kampen de Katwijkers met een spitsenprobleem. Met Kuijt hoopt Quick Boys dat probleem op te lossen. De club doet namelijk nog mee om het kampioenschap in de derde divisie. Spakenburg verloor ook, waardoor Quick Boys niet verder achterop is geraakt bij de koploper.

Carrière

Kuijt stopte vorig seizoen als profvoetballer nadat hij Feyenoord met drie treffers tegen Heracles Almelo het kampioenschap had bezorgd. De 104-voudig international keerde als assistent-trainer terug bij zijn jeugdliefde Quick Boys, waarvoor hij op 16 mei 1998 als achttienjarige zijn laatste wedstrijd had gespeeld. Kuijt beleefde daarna een glansrijke profcarrière bij FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe.

Zaterdagavond is op de site van Omroep West een samenvatting te zien, zondagavond worden de beelden uitgezonden in TV West Sport.

Scoreverloop Quick Boys - Jong FC Groningen 0-2 (0-0): 0-1 Breij, 0-2 Breij